Ureru Net Advertising: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ureru Net Advertising ließ sich am 12.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ureru Net Advertising die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,100 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 392,7 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 13,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 451,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at