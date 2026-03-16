Ureru Net Advertising vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ureru Net Advertising hat am 13.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,90 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ureru Net Advertising ein EPS von -52,610 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 340,5 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 355,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at