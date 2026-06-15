Ureru Net Advertising: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ureru Net Advertising hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,55 JPY. Im Vorjahresquartal waren -6,760 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 365,9 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ureru Net Advertising einen Umsatz von 317,5 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at