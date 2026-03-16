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16.03.2026 06:31:29

Urgently: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Urgently hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,97 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,800 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 13,690 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -39,360 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 142,91 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 129,19 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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