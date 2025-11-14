Urgently stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Urgently hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,63 USD. Im Vorjahresquartal waren -9,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,13 Prozent zurück. Hier wurden 32,9 Millionen USD gegenüber 36,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at