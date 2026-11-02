The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
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02.11.2026 21:55:00
Urheberrechtsverletzungen: New York Times verklagt Brave Software
Die New York Times und andere US-Blätter verklagen den Entwickler des Webbrowsers Brave wegen Urheberrechtsverletzungen und unerlaubtem KI-Training.
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02.09.26
|Trump administration backs OpenAI in New York Times copyright battle (Financial Times)
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Analysen zu The New York Times Co.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.