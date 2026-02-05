Urja Global hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Urja Global hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 146,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 202,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at