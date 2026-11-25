Im Hitzesommer 2026 waren die heimischen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze besser gebucht denn je. Im Sommerhalbjahr (Mai bis Oktober) legten die Nächtigungen auf ein neues Rekordhoch von 85,7 Millionen zu und übertrafen damit das bisher beste Vorjahr nochmals um 2,7 Prozent, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria vom Mittwoch hervorgeht. Noch stärker als die Buchungen stieg die Zahl der Gäste mit einem Plus von 4 Prozent auf 28,2 Millionen.

Fast zwei Drittel der Nächtigungsbuchungen (61,5 Millionen) stammten von Reisenden aus dem Ausland - das waren um 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Übernachtungen von Urlauberinnen und Urlaubern aus dem Inland erhöhten sich um 1,5 Prozent auf 24,2 Millionen.

Die meisten Nächtigungen verbuchten die Bundesländer Tirol, Salzburg, Wien, Kärnten und die Steiermark. Am schwächsten schnitten Niederösterreich und das Burgenland ab, die als einzige ein leichtes Minus von 0,1 beziehungsweise 0,8 Prozent verzeichneten.

Inländer lieben die Steiermark

"Dabei nächtigten Gäste aus Österreich am häufigsten in der Steiermark und in Kärnten, während es internationale Gäste hauptsächlich nach Tirol und Salzburg zog", berichtete Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Rund die Hälfte aller Nächtigungen von Gästen aus dem Inland verbuchten die drei Bundesländer Steiermark (4,5 Millionen), Kärnten (knapp 4 Millionen) und Salzburg (3,5 Millionen); allein auf die Steiermark und Kärnten entfiel gut ein Drittel (35,2 Prozent). Die Touristinnen und Touristen aus dem Ausland bevorzugten Tirol mit 21,4 Millionen Nächtigungen. In Salzburg waren es deutlich weniger (11,9 Millionen). Beide zusammen zogen 55,5 Prozent aller Auslandsbuchungen der Sommersaison auf sich.

Die insgesamt stärkste Nachfrage nach Urlaub in Österreich kam nach wie vor aus Deutschland - mit 32,5 Millionen Nächtigungen (plus 1,5 Prozent). Weit dahinter rangierten die Buchungszahlen von Gästen aus Österreich (24,2 Millionen). Mit massivem Abstand folgten dann die Niederlande mit knapp 4,5 Millionen Übernachtungen (plus 5,9 Prozent) sowie die Schweiz und Liechtenstein mit 2,5 Millionen (plus 3,6 Prozent). Besonders starke Zuwächse bei den Buchungen zeigten Tschechien mit einem Anstieg von 17,7 Prozent auf rund 2,2 Millionen Übernachtungen und Italien mit plus 10,3 Prozent auf 1,8 Millionen.

Zuwachs auch von Jänner bis Oktober

Auch im bisherigen Kalenderjahr (Jänner bis Oktober 2026) war Österreich als Urlaubsland bei den Buchungen besser unterwegs als voriges Jahr. Die Nächtigungen kletterten den vorläufigen Daten zufolge um 1,9 Prozent auf 140,3 Millionen. Davon stammten 36 Millionen von Gästen aus dem Inland (plus 1,2 Prozent) und 104,3 Millionen aus dem Ausland. Die Zahl der Urlauberinnen und Urlauber stieg um 3,3 Prozent auf 42,9 Millionen.

Im Rahmen der Nächtigungsstatistik werden die Ankünfte und Nächtigungen in entgeltlichen Beherbergungsbetrieben (gewerblich und privat) für alle Gemeinden erhoben, die mehr als 1.000 Nächtigungen im Jahr aufweisen. Von den insgesamt 2.092 österreichischen Gemeinden übermitteln somit 1.594 Berichtsgemeinden monatlich Daten an Statistik Austria. Die vorläufigen Daten enthalten alle Meldungen, die bis zum 15. nach Ablauf des Berichtsmonats einlangen.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 1426-26-SLIDES) kre/fel

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