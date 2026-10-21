Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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21.10.2026 17:12:21
Urlauber dreist abgezockt: Gefälschte Hotelanzeigen: EU ermittelt gegen Booking.com
"Einfache, schnelle und sichere Buchungen" - so wirbt das Reiseportal Booking.com. Doch der vermeintliche Traumurlaub entpuppt sich für viele Urlauber als teure Abzocke. Denn die Zahl der Betrugsfälle auf der Plattform häuft sich. Nun schaltet sich die EU-Kommission ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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