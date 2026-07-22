KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.07.2026 08:42:00
Urlaubsplanung mit KI: Zwischen Geheimtipp und Fehlplanung
KI-Assistenten erobern die Urlaubswelt. Die digitalen Helfer sind immer höflich und meistens hilfreich – aber manchmal auch herrlich daneben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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