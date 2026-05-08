UroGen Pharma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

UroGen Pharma hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

UroGen Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,920 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 151,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UroGen Pharma einen Umsatz von 20,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at