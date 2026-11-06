UroGen Pharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UroGen Pharma hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

UroGen Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,690 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 223,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 89,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at