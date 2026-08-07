UroGen Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UroGen Pharma äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das UroGen Pharma ein Ergebnis je Aktie von -1,050 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat UroGen Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 72,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 199,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at