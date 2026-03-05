UroGen Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

UroGen Pharma präsentierte in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

UroGen Pharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat UroGen Pharma im vergangenen Quartal 37,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UroGen Pharma 24,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,190 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei UroGen Pharma ein EPS von -2,960 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat UroGen Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 109,79 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 90,40 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,45 Prozent gesteigert.

