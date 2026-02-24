Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
24.02.2026 09:04:00
Urteil: Freunde-Finder-Funktion von Facebook rechtswidrig
Facebook darf keine Daten von Nichtmitgliedern verarbeiten. Die Verbraucherzentrale sieht in der Gerichtsentscheidung ein wichtiges Signal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
