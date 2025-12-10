|
10.12.2025 17:43:38
Urteil: 15 Monate Bewährungsstrafe für Ex-Milliardär Benko
INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der österreichische Ex-Milliardär René Benko ist zum zweiten Mal wegen Schädigung seiner Gläubiger verurteilt worden. Das Landesgericht Innsbruck verhängte gegen den Gründer des Immobilien- und Handelsimperiums Signa eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten./mrd/DP/nas
