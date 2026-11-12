Wirecard Aktie
WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060
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12.11.2026 14:06:00
Urteil im Wirecard-Prozess in Sicht - Frist für Verteidiger
Der 1969 geborene österreichische Ex-Manager Braun verteidigt sich mit dem Argument, die Geschäfte seien echt gewesen, die Gewinne jedoch vom untergetauchten österreichischen Ex-Vertriebsvorsand Jan Marsalek, Bellenhaus und weiteren Komplizen veruntreut worden.
Sofern es keine neuerliche Verzögerung gibt, sollen im Dezember die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigern sowie die letzten Worte des früheren Vorstandschefs Markus Braun und seiner beiden Mitangeklagten folgen. Dafür planen die Richter sechs Verhandlungstage ein. Anschließend wäre ein Urteil vor Weihnachten möglich - das wäre kurz nach dem vierten Jahrestag der am 8. Dezember 2022 begonnenen Hauptverhandlung. "Auch das ist jetzt schon knapp, wenn wir sechs Tage für die Plädoyers brauchen", sagte Richter Födisch.
Der DAX-Konzern Wirecard hatte im Juni 2020 Insolvenz angemeldet, weil in der Bilanz verbuchte Guthaben von 1,7 Mrd. Euro nicht auffindbar waren - bis heute hat Insolvenzverwalter Michael Jaff� keine Spur des Geldes gefunden. Laut Anklage erdichteten Braun und Komplizen über Jahre nicht vorhandene Umsätze des Zahlungsdienstleisters, um die kreditgebenden Banken zu täuschen. Die Staatsanwaltschaft bezifferte den Betrugsschaden auf drei Milliarden Euro.
Brauns Verteidigungstheorie stößt auf keinen Glauben
Der früher in Dubai für Wirecard tätige Manager Oliver Bellenhaus hat die Darstellung der Staatsanwaltschaft in allen wesentlichen Punkten bestätigt. Der seit über sechs Jahren in Untersuchungshaft sitzende Ex-Konzernchef Braun hingegen bestreitet seit Prozessbeginn sämtliche Vorwürfe - und betonte erneut, er sei fest von der Existenz der vermissten Milliarden ausgegangen: "Ich äußere gar keine Theorien", sagte Braun zum Vorwurf der Richter.
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