STRASSBURG (dpa-AFX) - Staaten dürfen Migranten, die von anderen Ländern instrumentalisiert werden und nicht besonders schutzbedürftig sind, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zufolge an Grenzen zurückweisen. Angesichts einer "neuen Realität" durch Instrumentalisierung von Migration schränkte die Große Kammer des EGMR in Straßburg Prüfpflichten von Staaten ein. Dennoch verurteilte das Gericht Polen, Lettland und Litauen wegen der Behandlung von Migranten an den EU-Außengrenzen zu Belarus.

Konkret geht es um drei Klagen von verschiedenen Gruppen von Geflüchteten - afghanischen, kubanischen und irakischen Staatsangehörigen, wobei Letztere kurdischer Herkunft sind - gegen die drei EU-Staaten wegen der Situation in den Jahren 2021 und 2022. Belarus hatte damals Migranten gezielt an die Grenze gebracht, um die EU unter Druck zu setzen.

Gerichtshof definiert besonders schutzbedürftige Gruppen

Die Migranten äußerten den Vorwurf, gewaltsam am Grenzübertritt in die EU gehindert worden zu sein, ohne dass ihre Asylanträge geprüft wurden. Das sogenannte Non-Refoulement-Gebot verbietet Staaten, Menschen dorthin zurückzuweisen, wo ihnen Menschenrechtsverletzungen drohen. Zudem bemängelten die Kläger teils schlechte sanitäre und humanitäre Bedingungen in Lagern in der Grenzzone, teils ihre Inhaftierung.

Mit Blick auf den geopolitischen Kontext verletzte eine Rückführung nach Belarus nicht automatisch ihre Rechte, sagte der Präsident des Gerichtshofs, Mattias Guyomar. Die Pflicht zur Bewertung des Asylverfahrens in dem instrumentalisierenden Staat sei in solch einer Situation "nicht sachdienlich". Die Behörden müssten aber zwei Gruppen erkennen: Menschen mit offensichtlicher Schutzbedürftigkeit sowie Menschen, die konkret und glaubhaft eine unmittelbare Gefahr für Leben oder schwere Misshandlung belegen können.

Unterschiedliche Urteile

Zu solchen Gruppen zählte ein Kläger im Fall Polen sowie eine Gruppe von Kindern und ihren Angehörigen im Fall Lettland. Die Große Kammer stufte die vier kubanischen Kläger im Fall Litauen mit 11 zu 6 Stimmen jedoch nicht als besonders schutzbedürftig ein. Allerdings rügte der EGMR die rund sechsmonatige Inhaftierung der Kläger. Die Staaten müssen einzelnen Klägern Entschädigung zahlen. Die Urteile sind endgültig./vni/DP/zb