05.02.2026 16:31:38

Urteil: Rostbratwurst nicht auf Nürnberg beschränkt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Münchner Oberlandesgericht hat Metzgern und Wurstfabrikanten bundesweit eine Sorge genommen: Der Schutzverband Nürnberger Bratwürste hat in einem langwierigen Rechtsstreit um Rostbratwürste mit einer niederbayerischen Metzgerei auch in der zweiten Instanz verloren. Der sechste Senat des OLG hat die Berufung des Nürnberger Verbands gegen das erste Urteil zurückgewiesen, wie eine Gerichtssprecherin anschließend mitteilte.

Die Nürnberger Kläger hatte gegen die im niederbayerische Geiselhöring ansässige Metzgerei Franz Ostermeier geklagt, weil diese "Mini-Rostbratwürstchen" im Sortiment hat. Der Schutzverband sieht darin einen Verstoß gegen den EU-weiten Schutz der geografischen Herkunftsangabe "Nürnberger Rostbratwürstchen".

Niederbayerischer Metzger segelte nicht unter falscher Flagge

Allerdings hatte Ostermeier auch nie behauptet, dass seine Rostbratwürstchen aus Nürnberg stammen. Auf der Ostermeier-Verpackung finden sich weder das Wort "Nürnberg" noch "Nürnberger", das gab im ersten Prozess 2024 den Ausschlag.

Die Kläger störten sich auch daran, dass das niederbayerische Produkt dem fränkischen ähnelte. Sowohl in der ersten als auch nun in der zweiten Instanz jedoch verlor der Nürnberger Verband.

"Nürnberger Rostbratwurst" seit 2003 geschützt

Das Verfahren war für Wursthersteller bundesweit von Interesse, weil dem Nürnberger Vorbild ähnelnde Bratwürste nicht nur in Niederbayern hergestellt werden. Ostermeier hatte in einer Mitteilung nach dem ersten Urteil erklärt, vom Ausgang des Verfahrens seien mehr als 7.000 andere Wursthersteller beziehungsweise Metzger betroffen.

Die geografische Herkunftsangabe "Nürnberger Rostbratwürste" ist seit 2003 geschützt. Der Schutz bekannter regionaler Erzeugnisse soll verhindern, dass Nachahmer aus ganz anderen Regionen Deutschlands und der restlichen Welt ihre Produkte mit falscher Herkunft anpreisen./cho/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen