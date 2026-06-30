30.06.2026 16:46:39

Urteil: US-Staatsbürgerschaft bei Geburt in den USA

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Streit um das US-Geburtsrecht hat Präsident Donald Trump vor dem obersten US-Gericht in einem wegweisenden Urteil eine Niederlage kassiert. Kinder, die in den Vereinigten Staaten zur Welt kommen, erlangen weiterhin automatisch die US-Staatsbürgerschaft, wie der Supreme Court entschied./ngu/DP/stw

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