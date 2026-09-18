|
18.09.2026 06:31:29
URZ3 Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
URZ3 Energy hat am 16.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte URZ3 Energy ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!