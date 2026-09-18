URZ3 Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

URZ3 Energy hat am 16.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte URZ3 Energy ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at