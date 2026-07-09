Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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09.07.2026 23:46:28
US stocks: Nasdaq ends sharply higher; chip surge offsets Iran worries
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Nachrichten zu Nasdaq Inc
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09.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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08.07.26
|Erste Schätzungen: Nasdaq stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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02.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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01.07.26