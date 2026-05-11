Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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11.05.2026 17:23:25
US stocks: Wall Street pauses after record run as US-Iran talks stall
WALL Street’s main indexes paused on Monday (May 11), after last week’s record-setting rally, as renewed worries over stalled US-Iran talks weighed...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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