US stocks: Wall Street pauses after record run as US-Iran talks stall

Real Estate Aktie

Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

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11.05.2026 17:23:25

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WALL Street’s main indexes paused on Monday (May 11), after last week’s record-setting rally, as renewed worries over stalled US-Iran talks weighed...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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