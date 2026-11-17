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17.11.2026 04:27:47
US, China split in strategic industries set to deepen as governments drive decoupling: Muzinich CEO
Spending on AI infrastructure will also fall in the longer term, he warnsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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