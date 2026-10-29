Homeland Aktie
WKN: 923715 / ISIN: US43739T1043
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29.10.2026 17:39:27
US: Department of Homeland Security data leak exposes details of more than 40,000 employees
The leaked information reportedly includes names, phone numbers and email addresses of personnel across several US security agencies. This follows recent data breaches involving the FBI and the Defense Department.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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