FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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14.11.2026 21:55:22
US: Duffy says 'incompetence' or bad tech to blame for flight haltings
Air carriers in the US canceled some 16,000 flights over the past 24 hours in the biggest such grounding since 9/11. Officials hinted that incompetence or faulty equipment, not malfeasance, is the cause.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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