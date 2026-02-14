Homeland Aktie
WKN: 923715 / ISIN: US43739T1043
|
14.02.2026 18:23:19
US: Homeland Security shuts down over budget dispute
The budget deadlock in the US Senate comes after highly criticized immigration enforcement operations across several US states. The shutdown has left airport security services working without pay.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Homeland Holding Corp
