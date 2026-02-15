Homeland Security Aktie

Homeland Security für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YHSY / ISIN: US43741T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.02.2026 14:23:21

US: Homeland Security shuts down over budget dispute

The budget deadlock in the US Senate comes after highly criticized immigration enforcement operations across several US states. The shutdown has left airport security services working without pay.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Homeland Holding Corp

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.