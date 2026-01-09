Portland Holdings Aktie
ISIN: ZW0009113599
|
09.01.2026 01:59:21
US: Immigraion agents wound 2 in Portland
Two people were shot and wounded by US federal agents in Portland, Oregon, authorities said. it comes a day after a US citizen was shot dead in Minneapolis, sparking major protests.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!