Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

TONE Aktie

TONE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891771 / ISIN: JP3860800006

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23.05.2026 18:31:19

US, Iran strike upbeat tone as Hormuz deal takes shape

US President Donald Trump flagged progress in talks with Iran, while Tehran warned that major gaps still stand in the way of dialing down the crisis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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