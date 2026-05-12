LA Holdings Aktie

LA Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P59E / ISIN: JP3968300008

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12.05.2026 07:43:20

US: LA area mayor to plead guilty to acting as Chinese agent

The mayor of a Los Angeles suburb with a heavy Chinese-American presence has resigned after admitting to acting as a Chinese propaganda agent. Eileen Wang now faces a maximum penalty of 10 years in jail.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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