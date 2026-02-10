Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
10.02.2026 08:59:27
US: Meta, YouTube on trial over kids' social media addiction
This bellwether case in the US could reshape the design of social media for children. A plaintiff alleged that Meta and YouTube designed addictive features that harm children's mental health.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
