Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
25.07.2026 02:11:42
US: Nasdaq lags on angst over AI spending ahead of earnings reports
[NEW YORK] The tech-heavy Nasdaq fell on Friday (Jul 24) as investors sold chip stocks on worries about massive spending on artificial...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|dailyAktien: Nasdaq OMX Group – Neue Impulse durch morgige Zahlen (NewsTool)
|
22.07.26
|dailyAktien: Nasdaq OMX Group – Neue Impulse durch morgige Zahlen (NewsTool)
|
22.07.26
|Ausblick: Nasdaq präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.26