Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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05.07.2026 05:51:22
US: President Trump pardons 11 people, including Clean Air Act violators
Donald Trump has granted pardons to nine people convicted of violating a key environmental law. The US President has also pardoned an associate of convicted felon and former lobbyist Jack Abramoff.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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