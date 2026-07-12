Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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12.07.2026 09:27:21
US: Reporters subpoenaed over Air Force One stories
New York Times journalists who reported on security fears about the president's new Qatari-gifted plane have been called to court. The case raises concerns about press freedoms under the Trump administration.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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