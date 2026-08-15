Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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15.08.2026 02:31:41
US: S&P 500 ends lower as investors weigh data, Middle East tensions
[NEW YORK] The S&P 500 closed lower on Friday (Aug 14), dipping from a record high and weighed down by Applied Materials,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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