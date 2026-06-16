People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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16.06.2026 02:31:20
US: Skydiving plane crash leaves 12 people dead in Missouri
A plane on a skydiving excursion crashed in Missouri, leaving 11 passengers and one pilot dead. The incident occurred shortly after the plane became airborne.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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