People Aktie

People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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16.06.2026 02:31:20

US: Skydiving plane crash leaves 12 people dead in Missouri

A plane on a skydiving excursion crashed in Missouri, leaving 11 passengers and one pilot dead. The incident occurred shortly after the plane became airborne.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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