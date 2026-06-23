Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
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23.06.2026 06:32:04
US: Trump threatens prison for Reflecting Pool 'vandalism'
The Trump administration spent $14.7 million repainting the pool "American flag blue" ahead of US' 250th anniversary celebrations. Weeks later, the paint is peeling off and algae has turned the water green.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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