NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
20.11.2025 15:41:53
US: Wall Street opens sharply higher after Nvidia earnings, jobs data
[NEW YORK] Wall Street’s main indexes jumped at the open on Thursday (Nov 20) as technology stocks received a boost after Nvidia’s...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
18:02
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
18:02
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt mittags ab (finanzen.at)
|
18:02
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
17:45
|AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia steigt gen Rekord - KI-Gigant beruhigt den Markt (dpa-AFX)
|
17:07
|Nach überzeugenden NVIDIA-Zahlen: Auswirkungen auf AMD- und Broadcom-Aktien (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
16:01
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt zum Start (finanzen.at)
|
16:01
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)