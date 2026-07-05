Independence Aktie

Independence für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922423 / ISIN: US4534403070

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05.07.2026 05:51:22

US 250th Independence Day: Trump takes center stage

The US is celebrating its 250th birthday with a fireworks display and military flyovers in the capital. President Donald Trump delivers a late-night address after thunderstorms prompted an evacuation order. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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