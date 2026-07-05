Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
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05.07.2026 05:59:21
US 250th Independence Day: Trump takes center stage
The US is celebrating its 250th birthday with a fireworks display and military flyovers in the capital. President Donald Trump delivers a late-night address after thunderstorms prompted an evacuation order. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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22.06.26
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