BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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09.06.2026 09:20:59
US adds BYD to list of firms with alleged Chinese military ties
The Pentagon list warns US firms of risks linked to working with flagged Chinese companies.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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