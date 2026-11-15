Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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15.11.2026 02:19:20
US air travel issues to persist well into Sunday, officials say, with thousands of flights affected
Problem has been traced to FAA contractor L3Harris’ installation of at least one new router at a remote facilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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