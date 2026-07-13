RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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13.07.2026 07:00:46
US and Iran trade fire as tensions rise over Strait of Hormuz
Within hours of fresh US attacks, Iran said it had struck US military bases in Kuwait, Jordan and Bahrain.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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