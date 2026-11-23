WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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23.11.2026 17:23:22
US and UK to host Women's World Cups in 2031 and 2035
FIFA has confirmed the United States, alongside Mexico, Costa Rica and Jamaica, will host the 2031 Women's World Cup — the first to feature 48 teams. The UK will stage the 2035 edition, its first World Cup since 1966.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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