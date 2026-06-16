Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
16.06.2026 23:07:12
US-Anleger schichten um: Dow erklimmt Rekordhoch, Tech-Werte verlieren
Auf die Erleichterungsrally des Vortags folgen Gewinnmitnahmen: Bei den stark gestiegenen Tech-Werten machen Anleger einen Tag vor dem Zinsentscheid der Fed lieber Kasse. Der Dow kratzt derweil an der Marke von 52.000 Punkten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
17.06.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.06.26
|Aktien New York Ausblick: Dow schwächelt vor Zinsentscheid - Nasdaq erholt sich (dpa-AFX)
|
16.06.26
|Aktien New York Ausblick: Gewinne - SpaceX-Börsenwert knapp unter der von Amazon (dpa-AFX)
|
15.06.26
|Aktien New York Ausblick: Iran-Einigung sorgt für gute Stimmung - SpaceX fester (dpa-AFX)
|
10.06.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09.06.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
27.05.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)