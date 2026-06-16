Dow Aktie

Dow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

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16.06.2026 23:07:12

US-Anleger schichten um: Dow erklimmt Rekordhoch, Tech-Werte verlieren

Auf die Erleichterungsrally des Vortags folgen Gewinnmitnahmen: Bei den stark gestiegenen Tech-Werten machen Anleger einen Tag vor dem Zinsentscheid der Fed lieber Kasse. Der Dow kratzt derweil an der Marke von 52.000 Punkten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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