US-Anleihen fallen auf Vortagesniveau

US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre frühen Kursgewinne wieder vollständig abgegeben. Zuletzt zeigte sich der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) unverändert bei 112,72 Punkten. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen war mit 3,797 Prozent ebenfalls unverändert.

Die Einzelhandelsdaten aus den USA hatten nur auf den ersten Blick enttäuscht. Das belastete letztlich die Kurse der Anleihen etwas, denn Anleger wandten sich verstärkt riskobehafteteren Anlageformen wie Aktien zu.

Im Juni steigerte der US-Einzelhandel seine Umsätze zwar nur leicht und damit nicht so deutlich wie von Experten erhofft, allerdings wurde die Umsatzentwicklung im Vormonat zugleich nach oben revidiert.

Alles in allem ändern laut Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda allerdings weder diese noch die anderen an diesem Dienstag veröffentlichten US-Konjunkturdaten etwas an der Situation der Verbraucher oder der Wirtschaft. Am Markt werde längst allgemein mit noch einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed in der nächsten Woche gerechnet. Danach dürfte es dann wahrscheinlich keine weitere mehr geben.

spa