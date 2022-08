US-Anleihen legen im Späthandel zu

US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel zugelegt. Am Markt war von einer Gegenreaktion auf die teils deutlichen Verluste an den Tagen zuvor die Rede.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,52 Prozent auf 120,70 Punkte und hielt sich damit auf demselben Niveau wie zum Handelsstart. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 2,67 Prozent.

sto