US-Anleihen mit ausgeweiteten Zuwächsen

US-Staatsanleihen haben am Freitag im späten Handel noch etwas zugelegt. Marktteilnehmer begründeten dies mit der Unsicherheit angesichts der geopolitischen Lage. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,19 Prozent auf 126,66 Punkte. Zehnjährige Staatspapiere rentierten mit 1,93 Prozent, das war der niedrigste Stand seit Wochenbeginn.

Die Ukraine-Krise steht an den Finanzmärkten weiterhin im Mittelpunkt. Am Freitag sorgte zunächst die Nachricht für Beruhigung, wonach sich die Außenminister der USA und Russlands, Antony Blinken und Sergej Lawrow, zu neuen Gesprächen treffen wollen. Die Positionen des Westens und Russlands liegen aber unverändert weit auseinander.

Für neuerliche Beunruhigung sorgten im Tagesverlauf jedoch Evakuierungsaufrufe in den separatistischen Regionen der Ostukraine. Wegen der Gefahr einer militärischen Eskalation riefen die moskautreuen Separatisten Zivilisten zur Flucht in das Nachbarland Russland auf. Im Westen herrschen seit längerem Bedenken vor, dass Russland versuchen könnte, Gründe für einen Einmarsch in die Ukraine zu schaffen.

