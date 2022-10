US-Anleihen notieren im Späthandel höher

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,18 Prozent auf 111,34 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen sank im Gegenzug auf 3,91 Prozent.

Daten zur Entwicklung der Erzeugerpreise in den USA konnten den Kursen am US-Rentenmarkt zum Auftakt nur für kurze Zeit Auftrieb verleihen. Neue positive Impulse für Anleihen gingen später vom US-Notenbank-Protokoll aus. Die Fed zeigt laut dem Dokument von Mitte September keine größere Neigung, in der Bekämpfung der hohen Inflation nachzulassen. Viele Notenbanker seien der Meinung, dass die Kosten einer zu zaghaften Inflationsbekämpfung wohl höher seien als die einer zu scharfen Bekämpfung, hieß es. Im September war in den USA den Leitzins zum dritten Mail in Folge um 0,75 Prozentpunkte angehoben worden.

sto